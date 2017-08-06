СК высказался о воздействии на детей деструктивных сообществ в сети

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Вопросы расширения сотрудничества в области защиты детей от противоправных посягательств были обсуждены в ходе встречи руководства СК Беларуси и руководства представительства ЮНИСЕФ в Минске, сообщили в Следственном комитете.

В Минске прошла встреча председателя СК Ивана Носкевича и заместителя представителя ЮНИСЕФ в Беларуси Габриэллы Акимовой и консультанта ЮНИСЕФ Анны Пинаевой.

"Защита детей от противоправных посягательств рассматривается Следственным комитетом как приоритетная задача", — заявил Носкевич.

По его словам, вызывают тревогу вопросы воздействия на детей деструктивных сообществ в интернете, распространение порнографических материалов.

"Дети становятся жертвами не только насилия в семьях, но и подвергаются насилию в киберпространстве", — отметил глава СК.

При этом он подчеркнул, что в Минске будут рады конструктивному сотрудничеству с ЮНИСЕФ в вопросах защиты детей.

В свою очередь заместитель главы представительства ЮНИСЕФ Акимова отметила, что данная организация и правительство Беларуси выявили области, в которые нужны немедленные инвестиции.

По ее словам, программа ЮНИСЕФ в Беларуси на 2016 — 2020 годы отражает национальные интересы.

Акимова подчеркнула, что по-прежнему остаются актуальными вопросы предотвращения психологического и физического насилия в отношении детей в семье.

ЮНИСЕФ — это влиятельная и крупнейшая в мире организация, защищающая права детей в более чем 190 странах. ЮНИСЕФ в Беларуси работает вместе с государственными органами, общественными и международными организациями, частными компаниями, которым близка тема защиты детей, а также непосредственно с детьми и их родителями.