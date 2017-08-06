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СК высказался о воздействии на детей деструктивных сообществ в сети
07.08.2017 10:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Вопросы расширения сотрудничества в области защиты детей от противоправных посягательств были обсуждены в ходе встречи руководства СК Беларуси и руководства представительства ЮНИСЕФ в Минске, сообщили в Следственном комитете.
В Минске прошла встреча председателя СК Ивана Носкевича и заместителя представителя ЮНИСЕФ в Беларуси Габриэллы Акимовой и консультанта ЮНИСЕФ Анны Пинаевой.
"Защита детей от противоправных посягательств рассматривается Следственным комитетом как приоритетная задача", — заявил Носкевич.
По его словам, вызывают тревогу вопросы воздействия на детей деструктивных сообществ в интернете, распространение порнографических материалов.
"Дети становятся жертвами не только насилия в семьях, но и подвергаются насилию в киберпространстве", — отметил глава СК.
При этом он подчеркнул, что в Минске будут рады конструктивному сотрудничеству с ЮНИСЕФ в вопросах защиты детей.
В свою очередь заместитель главы представительства ЮНИСЕФ Акимова отметила, что данная организация и правительство Беларуси выявили области, в которые нужны немедленные инвестиции.
По ее словам, программа ЮНИСЕФ в Беларуси на 2016 — 2020 годы отражает национальные интересы.
Акимова подчеркнула, что по-прежнему остаются актуальными вопросы предотвращения психологического и физического насилия в отношении детей в семье.
ЮНИСЕФ — это влиятельная и крупнейшая в мире организация, защищающая права детей в более чем 190 странах. ЮНИСЕФ в Беларуси работает вместе с государственными органами, общественными и международными организациями, частными компаниями, которым близка тема защиты детей, а также непосредственно с детьми и их родителями.
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Следственный комитет Беларуси и ЮНИСЕФ будут активнее сотрудничать в вопросах защиты детей, международная организация подняла вопрос об инвестициях.
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