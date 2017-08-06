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Трагедия под Чашниками: дети не были пристегнуты, автокресел не было

07.08.2017 11:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Правоохранительные органы начали проверку в связи с ДТП в Чашникском районе, где на легковом автомобиле разбилась семья, сообщил Sputnik начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр.

Трагедия под Чашниками: дети не были пристегнуты, автокресел не было
© Фото: ГАИ Витебской области
ДТП под Чашниками: на легковушке разбилась семья из трех человек

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли водитель, его шестилетняя дочь, а травмы (ушибы и ссадины) получила жена, произошло прошлой ночью возле Чашников. Легковой автомобиль, в котором находились родители и двое детей, съехал в кювет, где наехал на дерево.

"Детей — девочки шести и двух лет — родители перевозили на заднем сиденье. Они не были пристегнуты ремнями безопасности, детских автокресел также не было", — сообщил Казючиц.

По его словам, младший ребенок не пострадал.

Тела погибших водителя и его дочери спасатели извлекали при помощи спецоборудования из искореженного автомобиля.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, взяты биоанализы, чтобы определить, был ли он водитель в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, взяты биоанализы, чтобы определить, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

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