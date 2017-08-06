|
Трагедия под Чашниками: дети не были пристегнуты, автокресел не было
07.08.2017 11:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Правоохранительные органы начали проверку в связи с ДТП в Чашникском районе, где на легковом автомобиле разбилась семья, сообщил Sputnik начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр.
© Фото: ГАИ Витебской области
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли водитель, его шестилетняя дочь, а травмы (ушибы и ссадины) получила жена, произошло прошлой ночью возле Чашников. Легковой автомобиль, в котором находились родители и двое детей, съехал в кювет, где наехал на дерево.
"Детей — девочки шести и двух лет — родители перевозили на заднем сиденье. Они не были пристегнуты ремнями безопасности, детских автокресел также не было", — сообщил Казючиц.
По его словам, младший ребенок не пострадал.
Тела погибших водителя и его дочери спасатели извлекали при помощи спецоборудования из искореженного автомобиля.
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, взяты биоанализы, чтобы определить, был ли он водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, взяты биоанализы, чтобы определить, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.
|
Архив (ЧП)
Комментарии