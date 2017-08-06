СК рассказал, где на самом деле задержали российского батюшку-сутенера

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Священнослужитель из Ленинградской области подозревается в том, что пытался вывезти двух жительниц Витебска в Санкт-Петербург для занятия проституцией, сообщили в СК.



© Sputnik Виталий Белоусов СМИ: задержанный в Витебске батюшка Николай и ранее приезжал в город

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация о том, что в Витебске при штурме ночного притона вместе с проститутками был задержан священнослужитель из Санкт-Петербурга . Сегодня в СК уточнили подробности задержания.

"Житель Ленинградской области 1978 года рождения был задержан 3 августа после 17 часов сотрудниками органов внутренних дел. Вместе с 20-летней и 30-летней женщинами его задержали в районе автовокзала в Витебске в момент посадки в автобус, который направлялся в город Санкт-Петербург", — сообщили Sputnik УСК по Витебской области.

Витебским городским отделом СК в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией) Уголовного кодекса Беларуси, сказали в СК.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие от сотрудников подразделений по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска, отметили в Следственном комитете.

Установлено, что житель Ленинградской области, находясь в Витебске, путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух местных жительниц.

Подозреваемый допрошен. "Следователи будут ходатайствовать о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в УСК.

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