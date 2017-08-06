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Стихия прогулялась по Солигорску: во дворах повалены деревья, у школы повреждена крыша
Сильный ливень и ураганный ветер обрушился на Солигорск вечером 6 августа. Стихия бушевала недолго — около четверти часа, однако успела оставить свои разрушительные следы на улицах города. Снимки
Как
В некоторых дворах ветер повалил деревья, также повреждены вывески и балконные рамы. Фотографиями последствий урагана в Солигорске активно делились пользователи соцсетей.
Возле дома № 30 по улице Железнодорожной упавшее дерево своей верхушкой накрыло припаркованный автомобиль.
Сломанная сосна во дворах на улице Ковалева.
Октябрьская, 65. Возле одного из подъездов ветер с корнем вырвал из земли дерево.
Сорванные элементы балконной рамы на улице Молодежной.
Поломанная ветром вывеска магазина «Розовый слон».
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Ветер повредил крышу местной школы, несколько деревьев рухнули во дворах.
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Архив (ЧП)
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