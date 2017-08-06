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На пожаре в Большой Берестовице погиб мужчина, его мать из огня вынесли спасатели

07.08.2017 12:14 — ЧП | Tut.by  
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Пожар произошел в ночь на понедельник, 7 августа. Житель городского поселка Большая Берестовица сообщил спасателям о пожаре по улице Гагарина. Прибывшие подразделения обнаружили сильное задымление внутри жилого дома, сообщается на сайте Гродненского областного управления МЧС.


Выяснилось, что здесь проживают пенсионерка и ее 67-летний сын. Спасатели обнаружили на полу возле кровати труп мужчины, а затем — в другой комнате — хозяйку дома. Женщину вынесли на свежий воздух. С диагнозом «отравление продуктами горения» она госпитализирована в реанимационное отделение Берестовицкой районной больницы.

На ликвидацию пожара потребовалось около 15 минут. Огнем повреждено имущество, в доме закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении сына хозяйки.

В декабре минувшего года в этом доме уже был пожар — тогда работники МЧС спасли мужчину. А возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

 
 
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На ликвидацию пожара потребовалось около 15 минут. Огнем повреждено имущество, в доме закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

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