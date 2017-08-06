В Орше 12-летний мальчик нечаянно застрелил младшего брата

О трагическом случае TUT.BY сообщил читатель. По предварительным данным, инцидент произошел в микрорайоне Западная в Орше вечером 5 августа.

Двое братьев — 12-ти и 9-ти лет — нашли отцовское ружье. Дети начали играть с оружием, и старший мальчик нечаянно выстрелил в сторону младшего. Пуля попала ребенку в живот. Мальчика доставили в больницу, но через полчаса он скончался.

В Следственном комитете информацию подтвердили, но комментарий пообещали дать чуть позже.