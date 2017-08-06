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В Орше 12-летний мальчик нечаянно застрелил младшего брата
О трагическом случае TUT.BY сообщил читатель. По предварительным данным, инцидент произошел в микрорайоне Западная в Орше вечером 5 августа.
Двое братьев — 12-ти и 9-ти лет — нашли отцовское ружье. Дети начали играть с оружием, и старший мальчик нечаянно выстрелил в сторону младшего. Пуля попала ребенку в живот. Мальчика доставили в больницу, но через полчаса он скончался.
В Следственном комитете информацию подтвердили, но комментарий пообещали дать чуть позже.
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По предварительным данным, инцидент произошел в микрорайоне Западная в Орше вечером 5 августа.
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Архив (ЧП)
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