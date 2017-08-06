ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Орше 12-летний мальчик нечаянно застрелил младшего брата

07.08.2017 12:42 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

О трагическом случае TUT.BY сообщил читатель. По предварительным данным, инцидент произошел в микрорайоне Западная в Орше вечером 5 августа.

Двое братьев — 12-ти и 9-ти лет — нашли отцовское ружье. Дети начали играть с оружием, и старший мальчик нечаянно выстрелил в сторону младшего. Пуля попала ребенку в живот. Мальчика доставили в больницу, но через полчаса он скончался.

В Следственном комитете информацию подтвердили, но комментарий пообещали дать чуть позже.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, инцидент произошел в микрорайоне Западная в Орше вечером 5 августа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Стихия прогулялась по Солигорску: во дворах повалены деревья, у школы повреждена крыша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика