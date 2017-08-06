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В Орше в Днепре утонула женщина. Тело нашли через четыре дня
В Орше из Днепра достали утопленницу, сообщили в областной организации ОСВОД.
Тело 47-летней жительницы Орши обнаружил местный рыбак 5 августа в районе дома № 1 на улице Заднепровская. Водолазы извлекли тело из воды. Женщина пропала еще 1 августа, обстоятельства ее гибели выясняют.
В водоемах на территории Витебщины с 31 июля по 6 августа погибли 4 человека. Пропавшего еще 28 июля 52-летнего жителя Новолукомля нашли через три дня в озере Лукомльское. 2 августа, подхваченный сильным течением Западной Двины, в Витебске погиб 28-летний горожанин. Он пил спиртное с компанией недалеко от парка Мазурино. 4 августа в озере Люхово в 5 км от Новополоцка утонул 51-летний местный житель, инвалид второй группы.
С начала года жертвами воды в регионе стали 30 человек, из них четверо — несовершеннолетние.
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Женщина пропала еще 1 августа, нашли ее только через 4 дня.
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Архив (ЧП)
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