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В Орше в Днепре утонула женщина. Тело нашли через четыре дня

07.08.2017 13:06 — ЧП | Tut.by  
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В Орше из Днепра достали утопленницу, сообщили в областной организации ОСВОД.

Тело 47-летней жительницы Орши обнаружил местный рыбак 5 августа в районе дома № 1 на улице Заднепровская. Водолазы извлекли тело из воды. Женщина пропала еще 1 августа, обстоятельства ее гибели выясняют.

В водоемах на территории Витебщины с 31 июля по 6 августа погибли 4 человека. Пропавшего еще 28 июля 52-летнего жителя Новолукомля нашли через три дня в озере Лукомльское. 2 августа, подхваченный сильным течением Западной Двины, в Витебске погиб 28-летний горожанин. Он пил спиртное с компанией недалеко от парка Мазурино. 4 августа в озере Люхово в 5 км от Новополоцка утонул 51-летний местный житель, инвалид второй группы.

С начала года жертвами воды в регионе стали 30 человек, из них четверо — несовершеннолетние.

 
Теги: Витебск
 
 
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Женщина пропала еще 1 августа, нашли ее только через 4 дня.

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