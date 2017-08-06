В Орше в Днепре утонула женщина. Тело нашли через четыре дня

В Орше из Днепра достали утопленницу, сообщили в областной организации ОСВОД.

Тело 47-летней жительницы Орши обнаружил местный рыбак 5 августа в районе дома № 1 на улице Заднепровская. Водолазы извлекли тело из воды. Женщина пропала еще 1 августа, обстоятельства ее гибели выясняют.

В водоемах на территории Витебщины с 31 июля по 6 августа погибли 4 человека. Пропавшего еще 28 июля 52-летнего жителя Новолукомля нашли через три дня в озере Лукомльское. 2 августа, подхваченный сильным течением Западной Двины, в Витебске погиб 28-летний горожанин. Он пил спиртное с компанией недалеко от парка Мазурино. 4 августа в озере Люхово в 5 км от Новополоцка утонул 51-летний местный житель, инвалид второй группы.

С начала года жертвами воды в регионе стали 30 человек, из них четверо — несовершеннолетние.