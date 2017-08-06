В Могилеве служебная собака обнаружила пакет с 50 граммами марихуаны

Пакет с марихуаной обнаружила служебная собака в Могилеве, сообщили в Могилевской таможне. Наркотики обнаружили во время совместной операции кинологической службы таможни и милиции.



Фото: mogilev.customs.gov.by

Полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета, обнаружила собака по кличке Глория. Экспертиза установила, что это марихуана, общий вес которой составил более 50 граммов.

— Подробности пока не разглашаются. Можно сказать лишь, что по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны несколько человек, — отметили в Могилевской таможне.



