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В Могилеве служебная собака обнаружила пакет с 50 граммами марихуаны

07.08.2017 13:33 — ЧП | Tut.by  
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Пакет с марихуаной обнаружила служебная собака в Могилеве, сообщили в Могилевской таможне. Наркотики обнаружили во время совместной операции кинологической службы таможни и милиции.


Фото: mogilev.customs.gov.by

Полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета, обнаружила собака по кличке Глория. Экспертиза установила, что это марихуана, общий вес которой составил более 50 граммов.

— Подробности пока не разглашаются. Можно сказать лишь, что по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны несколько человек, — отметили в Могилевской таможне.


 
Теги: Могилев
 
 
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Подозреваемые в незаконном обороте наркотиков задержаны.

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