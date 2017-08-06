Парень получил пепельницей по голове за попытку познакомиться

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Парень получил пепельницей за попытку познакомится с девушкой в одном из столичных кафе, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.



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Инцидент произошел в одном из столичных кафе. Молодой человек вместе с другом подошли к столику, за которым сидела 20-летняя девушка со своей подругой и попросили разрешения познакомиться. Одна из девушек ответила парню в грубой форме, после чего между ними возник конфликт.

Как отметила представитель РУВД, в итоге девушка ударила молодого человека по голове стоявшей на столе пепельницей, чем нанесла ему телесные повреждения.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной части предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет.