Подросток из Орши случайно застрелил брата

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Следователи проводят проверку по факту смертельного огнестрельного ранения, которое получил девятилетний мальчик из Орши (Витебская область), сообщили в правоохранительных органах.

О том, что в больницу с огнестрельным ранением доставлен девятилетний мальчик в милицию сообщили медики в минувшие выходные. По предварительной версии, подросток случайно застрелил своего младшего брата.

"Предварительно установлено, что двое братьев 13 и девяти лет играли с охотничьим ружьем, старший нечаянно выстрелил в младшего", — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УВД Витебской области Ольга Шкуратова.

По ее словам, раненый мальчик от полученного огнестрельного ранения скончался в больнице, материалы проверки находятся в Следственном комитете.