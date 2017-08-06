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Двое детей утонули в Мстиславском районе

07.08.2017 14:46 — ЧП | Tut.by  
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В выходные в Могилевской области в реках утонули трое. Двое детей погибли на реке Вихра в Мстиславском районе, мужчина — в реке Ольса Кличевского района, сообщили в в Могилевской областной организации республиканского государственно-общественного объединения ОСВОД.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

14-летняя ученица Рязанцевской средней школы вместе с тетей пасла коров около деревни Коробчино Мстиславского района днем 3 августа. Тетя осталась на берегу, а девочка решила искупаться. В какой-то момент школьница пошла ко дну. Ее достали из реки отдыхавшие рядом ребята, вызвали скорую, однако спасти ребенка не удалось.

5 августа около 15.30 в Вихре утонул 16-летний житель Несвижа. Он вместе с 8-летней сестрой плавал в реке около деревни Кондратовск Мстиславского района на диком пляже. В воду дети зашли вдвоем. Когда парню стало плохо, он хотел уцепиться за сестру, но она успела отплыть. Со дна реки подростка подняли водолазы.

В этот же день около 19.00 в реке около деревни Закутский дворок утонул 55-летний мужчина. Он рыбачил в Ольсе. Рыбак зашел в воду — видимо, чтобы отцепить снасти, — но попал на глубину и утонул.

С начала года в Могилевской области утонули 42 человека, в том числе двое детей.

 
 
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Вода унесла жизнь и 55-летнего рыбака в Кличевском районе.

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