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СК рассказал подробности "огнестрела", от которого погиб мальчик в Орше

07.08.2017 15:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета Беларуси возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларусь, сообщили Sputnik в понедельник в СК.

СК рассказал подробности "огнестрела", от которого погиб мальчик в Орше
© Sputnik / Виктор Толочко
Подросток из Орши случайно застрелил брата

В Орше вечером с минувшую субботу 13-летний подросток находился один дома, родители и его младший были в гостях у родственников. Ближе к вечеру в дом вернулся младший брат. Увидев в руках у старшего брата ружье, он попросил его подержать, произошел случайный выстрел и девятилетний ребенок получил огнестрельное ранение.

"Отец, узнав о случившемся, оперативно доставил пострадавшего мальчика в больницу. Медиками проводились реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось — констатирована смерть малолетнего", — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По ее словам, следователи провели осмотр места происшествия, были изъяты ружье и патроны, назначены экспертные исследования.

"Продолжается допрос свидетелей, устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе законность факта хранения оружия и боеприпасов в доме", — сказала собеседник агентства.

В ходе следствия будет изучена информация о родителях мальчика, предварительно установлено, что семья по месту жительства характеризуется положительно, отметила Сахарова.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи устанавливают законность хранения в доме, где произошла трагедия, охотничьего ружья.

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