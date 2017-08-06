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Байкер врезался в дерево под Ивацевичами и скончался в больнице
07.08.2017 15:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП, в котором смертельные травмы получил водитель мотоцикла, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции Брестской области.
Авария произошла на девятом километре автодороги, соединяющей населенные пункты Нехачево и Коссово. По предварительной информации ГАИ, 26-летний парень, управлявший мотоциклом BMW 1200, при движении выбрал неверную скорость, вылетел на обочину и врезался в дерево.
Молодой человек был госпитализирован с тяжелыми травмами в районную больницу города Ивацевичи, где скончался спустя несколько часов.
Судя по иллюстрациям, сделанным инспекторами на месте происшествия, мотоцикл получил серьезные повреждения. По ним можно судить, какой была сила удара мотоцикла о дерево.
В ГАИ не уточнили, был ли водитель в момент
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Молодой человек на кроссовом BMW был госпитализирован с травмами, однако медикам не удалось спасти мотоциклиста.
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