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Белорус в нашпигованной сигаретами машине пытался скрыться от поляков
07.08.2017 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Таможенники задержали гражданина Беларуси, который попытался скрыться после того, как в его машине были обнаружены контрабандные сигареты, сообщила в понедельник Налоговая администрация Белостока.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Кузница" (с белорусской стороны — "Брузги"), где для проверки был остановлен автомобиль Mazda под управлением 42-летнего белоруса. Таможенники решили отправить машину на углубленный досмотр, однако водитель не отреагировал на требование поляков и попытался покинуть пункт пропуска.
В итоге на погранпереходе была применена автоматическая система блокирования автомобиля — водитель не смог выехать за пределы пункта пропуска.
Сотрудники таможни с пристрастием досмотрели легковушку и обнаружили в ней 4300 пачек сигарет с белорусскими акцизами, которые были, в частности, спрятаны в специально оборудованной в нише под задним бампером. Примерная стоимость конфискованной контрабанды составила около 28 тысяч долларов.
В отношении белоруса был направлена просьба на запрет на въезд в Польшу, его автомобиль и контрабандный груз были конфискованы. Также мужчину ждет крупный штраф.
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Мужчина не захотел ехать на углубленный досмотр и хотел покинуть пункт пропуска, однако уперся в блокиратор.
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