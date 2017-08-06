Белорус в нашпигованной сигаретами машине пытался скрыться от поляков

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Таможенники задержали гражданина Беларуси, который попытался скрыться после того, как в его машине были обнаружены контрабандные сигареты, сообщила в понедельник Налоговая администрация Белостока.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Кузница" (с белорусской стороны — "Брузги"), где для проверки был остановлен автомобиль Mazda под управлением 42-летнего белоруса. Таможенники решили отправить машину на углубленный досмотр, однако водитель не отреагировал на требование поляков и попытался покинуть пункт пропуска.

В итоге на погранпереходе была применена автоматическая система блокирования автомобиля — водитель не смог выехать за пределы пункта пропуска.

Сотрудники таможни с пристрастием досмотрели легковушку и обнаружили в ней 4300 пачек сигарет с белорусскими акцизами, которые были, в частности, спрятаны в специально оборудованной в нише под задним бампером. Примерная стоимость конфискованной контрабанды составила около 28 тысяч долларов.

В отношении белоруса был направлена просьба на запрет на въезд в Польшу, его автомобиль и контрабандный груз были конфискованы. Также мужчину ждет крупный штраф.