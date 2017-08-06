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Сицилийские пожарные зарабатывали себе премию, поджигая леса
07.08.2017 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Группа пожарных, поджигавших леса ради получения бонусных выплат за их тушение, разоблачена на острове Сицилия, передает в понедельник пресс-служба полиции Италии.
Руководство пожарной службы, включающей группу добровольцев, задумалось о проверке в отношении 15 человек, которые слишком часто выезжали на тушение пожаров по сравнению с другими. Выяснилось, что бригада устраивала пожары сама с целью получить сверхурочные бонусы, составляющие 10 евро в час.
Проверка показала, что лидер группы мошенников лично в рабочее время выезжал в лес, где устраивал поджоги. Затем он в уже составе пожарной добровольческой бригады ехал на тушение. Мошенников ждет суд, а руководитель группы находится под домашним арестом.
Аномальная жара установилась на Апеннинском полуострове с середины июля, климатологи считают это лето одним из самых жарких за всю 200-летнюю историю наблюдений. Жаркую погоду принес из Африки циклон, получивший свое название в честь персонажа греческой мифологии — перевозчика мертвых душ "Харона". Высокие температуры вызвали сильную засуху и пожары. Ущерб от погодной аномалии составил примерно два миллиарда евро.
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Пожарные-добровольцы решили воспользоваться аномальной жарой и поджигали леса, чтобы потом тушить их и зарабатывать сверхурочные.
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