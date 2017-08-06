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Бабушка-грибник из Литвы заблудилась и случайно пришла в Беларусь

07.08.2017 16:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг – Sputnik. Гродненские пограничники передали литовским коллегам заблудившуюся в Беларуси пожилую гражданку Литвы, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете республики.

Бабушка-грибник из Литвы заблудилась и случайно пришла в Беларусь
© Pixabay
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Неизвестную пожилую женщину в пограничной зоне заметили утром 5 августа жители деревни Узбережь Гродненского района. 

"В полукилометре от белорусско-литовской границы пограничники задержали гражданку Литвы", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что 78-летняя женщина собирала дикоросы, заблудилась и случайно перешла границу. 

Пограничники передали заблудившуюся гражданку сотрудникам литовской пограничной службы.

 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестную пожилую женщину в пограничной зоне заметили утром 5 августа жители деревни Узбережь.

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