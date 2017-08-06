В Мозыре из окна пятого этажа выпал ребенок

Инцидент произошел 6 августа на улице Нефтестроителей. 7-летний мальчик выпал из окна пятого этажа вместе с москитной сеткой. Подробности сообщает сайт « Полесье своими глазами ».



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— Мама ребенка в момент происшествия находилась дома, — рассказал начальник Мозырского районного отдела Следственного комитета РБ Андрей Гриб. — Женщина отвлекалась на некоторое время, оставив сына в комнате одного.

С тяжелыми травмами школьника доставили в реанимационное отделение городской больницы. В Следственном комитете начали проверку всех обстоятельств происшествия.