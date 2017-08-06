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Семилетний мальчик выпал вместе с москитной сеткой из окна в Мозыре

07.08.2017 18:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг – Sputnik. Семилетний мальчик получил травмы при падении из окна пятого этажа в Мозыре, сообщило издание "Полесье своими глазами" со ссылкой на начальника Мозырского районного отдела Следственного комитета Андрея Гриба.

Семилетний мальчик выпал вместе с москитной сеткой из окна в Мозыре
© Sputnik/ Дмитрий Босак
Мальчик выпал из окна квартиры в Пинске

Инцидент произошел накануне вечером в пятиэтажном доме, расположенном на улице Нефтестроителей районного центра.

"Мама ребенка в момент происшествия находилась дома, женщина отвлекалась на некоторое время, оставив сына одного в комнате", – сказал Гриб.

По его словам, ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение Мозырской городской больницы.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят по факту проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят по факту проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.

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