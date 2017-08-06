|
Семилетний мальчик выпал вместе с москитной сеткой из окна в Мозыре
07.08.2017 18:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг – Sputnik. Семилетний мальчик получил травмы при падении из окна пятого этажа в Мозыре, сообщило издание "
© Sputnik/ Дмитрий Босак
Инцидент произошел накануне вечером в пятиэтажном доме, расположенном на улице Нефтестроителей районного центра.
"Мама ребенка в момент происшествия находилась дома, женщина отвлекалась на некоторое время, оставив сына одного в комнате", – сказал Гриб.
По его словам, ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение Мозырской городской больницы.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят по факту проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят по факту проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.
|
Архив (ЧП)
Комментарии