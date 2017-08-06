Семилетний мальчик выпал вместе с москитной сеткой из окна в Мозыре

МИНСК, 7 авг – Sputnik. Семилетний мальчик получил травмы при падении из окна пятого этажа в Мозыре, сообщило издание " Полесье своими глазами " со ссылкой на начальника Мозырского районного отдела Следственного комитета Андрея Гриба.



© Sputnik/ Дмитрий Босак Мальчик выпал из окна квартиры в Пинске

Инцидент произошел накануне вечером в пятиэтажном доме, расположенном на улице Нефтестроителей районного центра.

"Мама ребенка в момент происшествия находилась дома, женщина отвлекалась на некоторое время, оставив сына одного в комнате", – сказал Гриб.

По его словам, ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение Мозырской городской больницы.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят по факту проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.