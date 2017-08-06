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Пострадавшую в ДТП с БТРом в Ровно белоруску отпустили из больницы

07.08.2017 18:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг – Sputnik. Гражданку Беларуси, пострадавшую в ДТП с военным БТР в Ровно, отпустили из больницы, сообщили Sputnik в понедельник в МИД Беларуси.

Пострадавшую в ДТП с БТРом в Ровно белоруску отпустили из больницы
© Фото: Фейсбук/ Макс Черенков
Белорус по дороге на школьный базар в украинский Ровно попал под БТР

Авария с бронетранспортером произошла утром в воскресенье в Ровенской области в Украине. В ДТП пострадали трое пассажиров белорусского микроавтобуса Volkswagen.

"После оказания первой медпомощи пострадавшая в ДТП под Ровно белоруска была отпущена из медицинского учреждения", – сказали в МИД.

Как ранее сообщал Sputnik, белорусы ехали на базар в Ровно для того, чтобы подготовить к школе детей. В настоящее время полиция Украины занимается расследованием ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы ехали на базар в Ровно для того, чтобы подготовить к школе детей; в настоящее время полиция Украины занимается расследованием ДТП.

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