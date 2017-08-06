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Мужчина обокрал сестру в Мачулищах и попался, потому что уснул в гараже

07.08.2017 19:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг – Sputnik. Уголовное дело за кражу в крупном размере было возбуждено в отношении 39-летнего жителя поселка Мачулищи, который подозревается в хищении драгоценностей у собственной сестры, сообщил в понедельник Sputnik официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.

Мужчина обокрал сестру в Мачулищах и попался, потому что уснул в гараже
© Фото: ГКСЭ
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Мужчина из дома родственницы вынес деньги, восемь золотых колец, четыре цепочек, жемчужное ожерелье и наручные часы, общая стоимость драгоценностей составила более 7800 рублей. 

"Он с помощью молотка и отвертки вскрыл оконную раму и проник в дом. Мужчина знал, что ювелирные украшения хранились на втором этаже, поэтому ему не пришлось тратить много времени на их поиски", – сказал Марченко.

По словам представителя УВД, драгоценности злоумышленник оставил у односельчанина и сожительницы, а на украденные деньги купил алкоголь. "В тот же день подозреваемый вернулся на место преступления и уснул в гараже", – сообщил Марченко, уточнив, что там его нашел хозяин дома.

Задержанный уже признался в краже и вернул драгоценности, ему за совершенное преступление грозит до семи лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанный признался в краже и вернул драгоценности, ему за совершенное преступление грозит до семи лет лишения свободы.

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