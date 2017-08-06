|
Трагедия на Днепре: двух детей спасли, их мать утонула
07.08.2017 19:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг – Sputnik. Женщина утонула в Буда-Кошелевском районе во время купания в реку Днепр, двоих ее детей удалось спасти отдыхавшим на берегу гражданам, сообщили Sputnik в понедельник в МЧС Беларуси.
Инцидент произошел накануне днем вблизи деревни Смычок.
"Очевидцы стали свидетелями, как на реке Днепр проплывали тела женщины и двоих детей", – сказали в МЧС.
Там также уточнили, что утонувших вытащили из воды и на берегу удалось откачать 3,5-летнюю девочку и ее 4,5-летнего брата. Прибывшие на место ЧП медики скорой констатировали смерть женщины – матери детей.
По информации МЧС, пострадавших малолетних с отцом доставили в местную больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавших малолетних вместе с отцом доставили в местную больницу.
|
Архив (ЧП)
Комментарии