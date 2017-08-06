Трагедия на Днепре: двух детей спасли, их мать утонула

МИНСК, 7 авг – Sputnik. Женщина утонула в Буда-Кошелевском районе во время купания в реку Днепр, двоих ее детей удалось спасти отдыхавшим на берегу гражданам, сообщили Sputnik в понедельник в МЧС Беларуси.



© Pixabay Дачник утонул в водоеме в Гродненском районе

Инцидент произошел накануне днем вблизи деревни Смычок.

"Очевидцы стали свидетелями, как на реке Днепр проплывали тела женщины и двоих детей", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что утонувших вытащили из воды и на берегу удалось откачать 3,5-летнюю девочку и ее 4,5-летнего брата. Прибывшие на место ЧП медики скорой констатировали смерть женщины – матери детей.

По информации МЧС, пострадавших малолетних с отцом доставили в местную больницу.