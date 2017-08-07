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Курьезное ДТП в Чечне: самолет врезался в машину на пешеходном переходе
07.08.2017 22:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг – Sputnik. Легкомоторный самолет врезался в автомобиль на пешеходном переходе в Чечне, момент ДТП сумел снять на видео пользователь соцсети Twitter.
Инцидент произошел в станице Червленная, видео было опубликовано в понедельник 7 августа.
"В Чечне даже аварии не такие, как в остальных уголках планеты", – говорится в подписи к видео.
В настоящее время неизвестно, есть ли в результате аварии жертвы среди населения.
Как сообщают российские СМИ, по факту Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ уже начало доследственную проверку.
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В настоящее время неизвестно, есть ли в результате аварии жертвы среди населения.
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