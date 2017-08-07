Курьезное ДТП в Чечне: самолет врезался в машину на пешеходном переходе

МИНСК, 7 авг – Sputnik. Легкомоторный самолет врезался в автомобиль на пешеходном переходе в Чечне, момент ДТП сумел снять на видео пользователь соцсети Twitter.

Инцидент произошел в станице Червленная, видео было опубликовано в понедельник 7 августа.

В Чечне даже аварии не такие, как в остальных уголках планеты. Станица Червленная pic.twitter.com/GdOeihgUky — Magomed Edilsultanov (@batsuev) 7 августа 2017 г.

"В Чечне даже аварии не такие, как в остальных уголках планеты", – говорится в подписи к видео.

В настоящее время неизвестно, есть ли в результате аварии жертвы среди населения.

Как сообщают российские СМИ, по факту Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ уже начало доследственную проверку.