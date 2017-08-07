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Школьники в Островецком районе решили заработать контрабандой табака
07.08.2017 21:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг – Sputnik. Пограничники задержали в Островецком районе двоих подростков, которые летом решили заработать, переправляя через границу контрабандой в Литву сигареты, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Старшеклассников, которые несли на литовскую сторону белорусские табачные изделия, обнаружили в приграничной зоне ночью 6 августа.
"Семнадцатилетний житель деревни Михалишки и шестнадцатилетний житель деревни Быстрица, ученик средней школы, попытались переместить через границу шесть тысяч пачек сигарет", – сказали в ГПК.
По информации комитета, парней нашли в лесу у границы пограничники заставы "Островецкая".
Молодых людей оформили как нарушителей пограничного режима – их родителям грозит штраф в размере до 1150 рублей.
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Молодых людей оформили как нарушителей пограничного режима – их родителям грозит штраф в размере до 1150 рублей.
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