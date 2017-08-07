﻿ Школьники в Островецком районе решили заработать контрабандой табака. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Школьники в Островецком районе решили заработать контрабандой табака

07.08.2017 21:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 авг – Sputnik. Пограничники задержали в Островецком районе двоих подростков, которые летом решили заработать, переправляя через границу контрабандой в Литву сигареты, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Школьники в Островецком районе решили заработать контрабандой табака
© Фото: Налоговая администрация Белостока
Белорус в нашпигованной сигаретами машине пытался скрыться от поляков

Старшеклассников, которые несли на литовскую сторону белорусские табачные изделия, обнаружили в приграничной зоне ночью 6 августа.

"Семнадцатилетний житель деревни Михалишки и шестнадцатилетний житель деревни Быстрица, ученик средней школы, попытались переместить через границу шесть тысяч пачек сигарет", – сказали в ГПК.

По информации комитета, парней нашли в лесу у границы пограничники заставы "Островецкая". 

Молодых людей оформили как нарушителей пограничного режима – их родителям грозит штраф в размере до 1150 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодых людей оформили как нарушителей пограничного режима – их родителям грозит штраф в размере до 1150 рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Режим ЧП объявлен в Италии из-за антициклона "Люцифер"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика