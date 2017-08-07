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Режим ЧП объявлен в Италии из-за антициклона "Люцифер"

07.08.2017 21:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг – Sputnik. Режим чрезвычайного положения был объявлен в Италии в столичной области Лацио и центральной Умбрии из-за засухи, решение было принято в понедельник 7 августа на заседании совмина страны.

Режим ЧП объявлен в Италии из-за антициклона "Люцифер"
© AFP/ ALESSANDRA CHERGIA
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Ввести режим ЧП предложил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Лето текущего года стало одним из самых жарких за двухсотлетнюю историю метеонаблюдений на Апеннинах: на минувшей неделе Минздрав Италии ввел максимальный – "красный" – уровень угрозы в 26 крупнейших городах.

Жара установилась в Италии с приходом африканского антициклона под названием "Люцифер" – в большинстве областей страны столбики термометров поднялись выше 40-градусных отметок.

 
Теги: Минск
 
 
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Жара установилась в Италии на прошлой неделе – в большинстве областей страны столбики термометров поднялись выше 40-градусных отметок.

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