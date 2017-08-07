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Похищенная в Милане поляком британская модель дала показания в Лондоне

07.08.2017 20:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Британская модель Хлоя Айлинг, которая была похищена в Италии и выставлена на аукцион, вернулась в Лондон и дает показания местной полиции, передает РИА Новости.

Девушка находилась в Милане, где должна была принять участие в фотосессии, но вместо встречи с возможными работодателями она оказалась в сельском домике в окрестностях Турина — при похищении ей вкололи снотворное. Похититель пытался продать ее на "теневом" интернет-аукционе за 300 тысяч евро в криптовалютном эквиваленте.

Похищенная в Милане поляком британская модель дала показания в Лондоне
© Фото: СТВ
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Спустя неделю злоумышленник решил освободить пленницу, так как узнал, что у нее есть ребенок, а продажа матерей не входила в его планы. Похититель доставил девушку к британской дипмиссии и высадил ее, там же его и задержали.

Полиция установила, что похитителем является гражданин Польши Лукаш Павел Херба, проживающий в Великобритании. Правоохранители выясняют личности возможных сообщников мужчины.

Айлинг в свою очередь рассказала полиции, что всю неделю была прикована наручниками к шкафу. Также она сказала, что видела в доме, где она находилась в плену, еще двух мужчин и знает о существовании еще трех, однако она не смогла запомнить их лица.

Ранее сообщалось, что речь может идти о группировке "Черная смерть", которая занимается похищениями людей с целью выкупа. Однако пока существование группировки не подтвердилось, хотя последнее время слухи о ней ходят очень часто.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Девушка рассказала, что неделю провела прикованной к шкафу наручниками, также она сказала, что у похитителя было как минимум пятеро сообщников.

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