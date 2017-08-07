Жара в Японии унесла жизни девяти человек, тысячи госпитализированы

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Девять человек погибли в результате аномальной жары, установившейся в Японии, тысячи человек госпитализированы, передают японские СМИ со ссылкой на экстренные службы страны.



© Sputnik Виталий Тимкив Европа вводит высший уровень опасности из-за аномальной жары

Жаркая погода пришла в Японию с 31 июля, с тех пор за медпомощью обратились почти шесть тысяч человек, 1,9 тысячи из которых находятся в больницах. Отмечается, что более половины пострадавших — люди в возрасте от 65 лет.

На минувшей неделе западной части Японии стрелка термометра колебалась на уровне плюс 35-ти. В восточной части страны примерно на пять градусов ниже. Отмечаются, что жители восточных регионов и меньше идут за помощью к медикам — всего зафиксировано лишь 366 обращений.

Аномальная жара стоит и в Европе, в частности, в Италии, где из-за антициклона "Люцифер" объявлен режим ЧП . В минувший понедельник в некоторых регионах страны столбики термометров достигли отметки в 40 градусов.

В Беларуси же пока достаточно комфортная погода, однако к концу недели синоптики обещают жару — к концу недели воздух может прогреться до 30 градусов.