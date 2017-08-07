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Медведь в США "угнал" внедорожник и врезался в почтовый ящик

08.08.2017 08:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг — Sputnik. Медведь "угнал" внедорожник в американском штате Колорадо и разбил машину, врезавшись на ней в почтовый ящик, передает издание Durango Herald.

Медведь в США "угнал" внедорожник и врезался в почтовый ящик
© Pixabay
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Курьезный инцидент произошел в городе Дуранго. Медведь ночью залез в автомобиль и, видимо, случайно снял машину с ручного тормоза, либо владелец поставил свой транспорт, что называется, "на передачу", и внедорожник выехал со стоянки.

Машина проехала недалеко и врезалась в почтовый ящик, находившийся перед соседним домом.

Соседи, услышав шум, вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители констатировали, что медведь уже исчез — запаниковав, он вырвал руль и разбил заднее стекло. Пострадала также магнитола — вырванная из приборной панели, она висела на проводах.

​Полицейские отметили, что медведю удалось за несколько минут сделать то, на что обычному человеку потребовалось бы как минимум час.

 
Теги: Минск
 
 
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Хищник неплохо "наследил" в машине - вырвал руль и магнитолу, а также разбил заднее стекло.

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