МИНСК, 8 авг — Sputnik. Медведь "угнал" внедорожник в американском штате Колорадо и разбил машину, врезавшись на ней в почтовый ящик, передает издание Durango Herald .

Курьезный инцидент произошел в городе Дуранго. Медведь ночью залез в автомобиль и, видимо, случайно снял машину с ручного тормоза, либо владелец поставил свой транспорт, что называется, "на передачу", и внедорожник выехал со стоянки.

Машина проехала недалеко и врезалась в почтовый ящик, находившийся перед соседним домом.

Соседи, услышав шум, вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители констатировали, что медведь уже исчез — запаниковав, он вырвал руль и разбил заднее стекло. Пострадала также магнитола — вырванная из приборной панели, она висела на проводах.

​Полицейские отметили, что медведю удалось за несколько минут сделать то, на что обычному человеку потребовалось бы как минимум час.