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В Мяделе мужчину засыпало в траншее
Мужчину по пояс засыпало землей в траншее. Потребовалась помощь спасателей,
7 августа в 12.39 поступило сообщение о том, что требуется помощь в спасении мужчины, застрявшего в яме по улице Новая в Мяделе.
44-летний мужчина копал траншею для водопровода у себя во дворе, когда обрушился грунт. Хозяина засыпало землей по пояс.
Спасатели вытащили мужчину из ямы. С предварительным диагнозом «синдром сдавливания брюшной полости и грудной клетки» он был госпитализирован.
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С предварительным диагнозом "синдром сдавливания брюшной полости и грудной клетки" он был госпитализирован.
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Архив (ЧП)
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