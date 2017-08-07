В Мяделе мужчину засыпало в траншее

Мужчину по пояс засыпало землей в траншее. Потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

7 августа в 12.39 поступило сообщение о том, что требуется помощь в спасении мужчины, застрявшего в яме по улице Новая в Мяделе.

44-летний мужчина копал траншею для водопровода у себя во дворе, когда обрушился грунт. Хозяина засыпало землей по пояс.



Фото: пресс-служба МЧС

Спасатели вытащили мужчину из ямы. С предварительным диагнозом «синдром сдавливания брюшной полости и грудной клетки» он был госпитализирован.