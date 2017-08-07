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Сотрудники МЧС спасли мужчину, которого засыпало в траншее в Мяделе
08.08.2017 09:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Спасатели вытащили из траншеи мужчину, которого засыпало обвалившимся грунтом, в Мяделе, сообщили Sputnik во вторник в Минском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел в минувший понедельник — в экстренную службу в 12:39 сообщили о необходимости помочь мужчине, который, копая траншею по улице Новой, застрял.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что обвал грунта произошел во время земляных работ на участке — мужчина рыл яму для проведения трубопровода. В результате обвала грунта его по пояс засыпало землей.
Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из ямы, с травмой он был госпитализирован в Мядельскую районную больницу.
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Во время земляных работ произошел обвал грунта, мужчина был госпитализирован в местную больницу.
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