В Бресте утонул 54-летний мужчина

7 августа на озере «Вычулки» обнаружили тело 54-летнего жителя Бреста, сообщает МЧС.

Сообщение об утонувшем поступило спасателям в 17.21. Мужчину нашли в 40 метрах от берега на глубине 4 метров и передали скорой.

Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти брестчанина не удалось. В 18.40 констатировали смерть мужчины.