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В Бресте утонул 54-летний мужчина

08.08.2017 10:02 — ЧП | Tut.by  
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7 августа на озере «Вычулки» обнаружили тело 54-летнего жителя Бреста, сообщает МЧС.

Сообщение об утонувшем поступило спасателям в 17.21. Мужчину нашли в 40 метрах от берега на глубине 4 метров и передали скорой.

Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти брестчанина не удалось. В 18.40 констатировали смерть мужчины.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчину нашли в 40 метрах от берега на глубине 4 метров.

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