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В Бресте утонул 54-летний мужчина
7 августа на озере «Вычулки» обнаружили тело 54-летнего жителя Бреста,
Сообщение об утонувшем поступило спасателям в 17.21. Мужчину нашли в 40 метрах от берега на глубине 4 метров и передали скорой.
Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти брестчанина не удалось. В 18.40 констатировали смерть мужчины.
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Мужчину нашли в 40 метрах от берега на глубине 4 метров.
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Архив (ЧП)
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