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Могилевчанин проигрался в казино и пытался ограбить турагентство

08.08.2017 10:01 — ЧП | Tut.by  
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Могилевчанин пытался ограбить турагентство. Его владелица ненадолго отлучилась, попросив подругу присмотреть за кабинетом и кассой. В этот момент туда и ворвался неизвестный в маске, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vvs-syzran.ru

Туристическое агентство находится в одном из павильонов торгового центра «Материк» в центре города. По словам 37-летней могилевчанки, неизвестный мужчина, угрожая ножом, потребовал отдать имеющуюся в кассе наличность.

Напуганная женщина готова была отдать ему всю наличку, но касса оказалась пуста, рассказал начальник отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Дмитрий Сильваньков. Тогда могилевчанка достала собственный кошелек и отдала нападавшему все деньги — 132 доллара и 675 рублей. Эти деньги женщина копила на покупку детской коляски.

Как только визитер, прятавший лицо, скрылся с деньгами за дверью, могилевчанка позвонила в милицию. Мужчину быстро задержали. Им оказался 26-летний, неработающий, ранее не судимый могилевчанин.

Убегая от правоохранителей, он пытался избавиться от улик: выбросил сумку с деньгами и маску с ножом. Однако уже после задержания признался, что пошел на преступление, потому что проиграл крупную сумму в игровых автоматах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за разбой. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

 
 
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Пострадала подруга владелицы турагентства, которая на время заменила ее на рабочем месте.

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