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Два тела нашли в водоемах Гомеля: одно в зарослях, второе – в карьере

08.08.2017 10:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг — Sputnik. Работники ОСВОДа с акваторий водоемов в Гомеле извлекли двоих утонувших, говорится в оперативной сводке за сутки Управления МЧС по Гомельской области.

Два тела нашли в водоемах Гомеля: одно в зарослях, второе – в карьере
© Pixabay
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В ОСВОД уточнили, что найденные люди погибли в разных местах и, скорее всего в разное время. Один труп был найден практически у берега в пойменной части реки, где "заросли и глубина по щиколотку", рассказали Sputnik в Гомельской областной организации ОСВОД. Там отметили, что тело пролежало в воде продолжительное время. Установить, от чего наступила смерть, должна экспертиза.

Кроме того, утром в понедельник из карьера номер 17 также было извлечено тело женщины.

"Женщина была в одежде", — уточнили в Гомельском ОСВОД.

При этом фатальных инцидентов на воде в минувшие сутки зарегистрировано не было. "Похолодало", объяснили спокойную ситуацию на водоемах области в областном ОСВОДе.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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МЧС говорит об утонувших, в ОСВОД уточняют, что одно тело, судя по его состоянию, пролежало в воде продолжительное время, а на втором была одежда.

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