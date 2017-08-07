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Два тела нашли в водоемах Гомеля: одно в зарослях, второе – в карьере
08.08.2017 10:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Работники ОСВОДа с акваторий водоемов в Гомеле извлекли двоих утонувших, говорится в оперативной сводке за сутки Управления МЧС по Гомельской области.
В ОСВОД уточнили, что найденные люди погибли в разных местах и, скорее всего в разное время. Один труп был найден практически у берега в пойменной части реки, где "заросли и глубина по щиколотку", рассказали Sputnik в Гомельской областной организации ОСВОД. Там отметили, что тело пролежало в воде продолжительное время. Установить, от чего наступила смерть, должна экспертиза.
Кроме того, утром в понедельник из карьера номер 17 также было извлечено тело женщины.
"Женщина была в одежде", — уточнили в Гомельском ОСВОД.
При этом фатальных инцидентов на воде в минувшие сутки зарегистрировано не было. "Похолодало", объяснили спокойную ситуацию на водоемах области в областном ОСВОДе.
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МЧС говорит об утонувших, в ОСВОД уточняют, что одно тело, судя по его состоянию, пролежало в воде продолжительное время, а на втором была одежда.
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