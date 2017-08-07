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Мотоцикл врезался в МАЗ под Брестом: пассажир байка погиб
08.08.2017 10:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Брестском районе, которое привело к гибели человека, сообщили Sputnik во вторник в МВД Беларуси.
Авария, по информации правоохранительных органов, произошла накануне около полуночи недалеко от деревни Прилуки. Брестчанин за рулем грузовика МАЗ врезался в мотоцикл, на котором ехали два сельчанина.
В результате погиб пассажир байка, житель деревни Рогозно, водитель мотоцикла, житель деревни Знаменка, госпитализирован.
В МВД также отметили, что столкновение произошло при выезде грузовой автомашины на главную дорогу.
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Водитель мотоцикла выжил в ДТП и был госпитализирован; по информации МВД, столкновение произошло при выезда МАЗа на главную дорогу.
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