Мотоцикл врезался в МАЗ под Брестом: пассажир байка погиб

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Брестском районе, которое привело к гибели человека, сообщили Sputnik во вторник в МВД Беларуси.

Авария, по информации правоохранительных органов, произошла накануне около полуночи недалеко от деревни Прилуки. Брестчанин за рулем грузовика МАЗ врезался в мотоцикл, на котором ехали два сельчанина.

В результате погиб пассажир байка, житель деревни Рогозно, водитель мотоцикла, житель деревни Знаменка, госпитализирован.

В МВД также отметили, что столкновение произошло при выезде грузовой автомашины на главную дорогу.