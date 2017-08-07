В Гомеле за прошедшие сутки достали из воды тела двух утонувших

Утром 7 августа из водоема на Сельмаше в Гомеле работники ОСВОДа извлекли тело 55-летней женщины. По предварительной версии, погибшая в одежде и обуви упала в воду ночью накануне, сообщает « Гомельская праўда ».





В этот же день из залива Сожа в районе деревни Севруки достали тело утонувшего — предположительно мужчины.

По факту гибели проводится проверка, выясняется личность погибшего. Предварительно установлено, тело пробыло в воде более двух месяцев.