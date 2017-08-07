ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле за прошедшие сутки достали из воды тела двух утонувших

08.08.2017 10:25 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утром 7 августа из водоема на Сельмаше в Гомеле работники ОСВОДа извлекли тело 55-летней женщины. По предварительной версии, погибшая в одежде и обуви упала в воду ночью накануне, сообщает «Гомельская праўда».


В этот же день из залива Сожа в районе деревни Севруки достали тело утонувшего — предположительно мужчины.

По факту гибели проводится проверка, выясняется личность погибшего. Предварительно установлено, тело пробыло в воде более двух месяцев.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники ОСВОД извлекли тела из водоемов в областном центре и Гомельском районе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мотоцикл врезался в МАЗ под Брестом: пассажир байка погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика