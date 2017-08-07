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Пытались реанимировать, но безуспешно: в Бресте утонул мужчина
08.08.2017 10:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Мужчина утонул накануне вечером в озере "Вычулки" в Бресте, сообщили во вторник в Брестском областном Управлении МЧС.
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Сообщение на пульт дежурного об утонувшем мужчине поступило спасателям в 17:21, спустя чуть более чем полчаса сотрудники экстренной службы обнаружили тело в 40 метрах от берега на четырехметровой глубине, достали его и передали медикам.
Бригада скорой медпомощи совместно с фельдшером-спасателем УМЧС провели реанимационные мероприятия. Однако спасти его не удалось — в 18:40 медики констатирована смерть мужчины.
Погибшему было 54 года.
Причина случившегося устанавливается, уточнили в МЧС.
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Спасатели обнаружили тело в 40 метрах от берега на глубине четырех метров, реанимационные мероприятия длились более получаса.
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