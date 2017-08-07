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Жертвами лесных пожаров в Италии стали еще две женщины и мужчина
08.08.2017 11:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Три человека погибли в результате сильных пожаров, которые бушуют в лесах центральной и южной Италии, передает Национальная пожарная служба страны.
По информации экстренной службы, две женщины погибли при пожаре недалеко от города Тиволи — их тела были обнаружены в полностью сгоревшем доме. Еще один мужчина — 84-летний пенсионер — скончался в больнице от ожогов, полученных на пожаре в области Кампанья.
Ранее сообщалось о еще двух сгоревших в пожарах на Апеннинском полуострове мужчинах.
Лесные пожары обрушились на Италию уже больше месяца назад — сначала раскаленные воздушные массы в страну принес антициклон "Харон", его сменил "Люцифер", также принесший аномально высокие температуры.
Синоптики считают, что нынешнее лето в Италии — одно из самых жарких за всю 200-летнюю историю метеонаблюдений.
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Ранее пожары унесли жизни двух мужчин, климатологи считают, что это лето стало одним из рекордных в стране по температуре.
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