Жертвами лесных пожаров в Италии стали еще две женщины и мужчина

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Три человека погибли в результате сильных пожаров, которые бушуют в лесах центральной и южной Италии, передает Национальная пожарная служба страны.

По информации экстренной службы, две женщины погибли при пожаре недалеко от города Тиволи — их тела были обнаружены в полностью сгоревшем доме. Еще один мужчина — 84-летний пенсионер — скончался в больнице от ожогов, полученных на пожаре в области Кампанья.

Ранее сообщалось о еще двух сгоревших в пожарах на Апеннинском полуострове мужчинах.

Лесные пожары обрушились на Италию уже больше месяца назад — сначала раскаленные воздушные массы в страну принес антициклон "Харон", его сменил "Люцифер", также принесший аномально высокие температуры.

Синоптики считают, что нынешнее лето в Италии — одно из самых жарких за всю 200-летнюю историю метеонаблюдений.