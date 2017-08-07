Оглашен приговор по делу о взятках на Ошмянской таможне

МИНСК, 8 авг – Sputnik. Минский областной суд огласил приговор по делу о взятках на Ошмянской таможне, самое большое наказание получил уроженец Баку, бывший таможенник, а впоследствии бизнесмен Гарни Сарумянц – ему назначено 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.



© Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН Большинство ошмянских таможенников частично признали вину

Рассмотрение дела длилось около восьми месяцев, обвиняемыми являются 16 человек, из которых 12 – бывшие ошмянские таможенники, все они работали на руководящих должностях данной таможни.

Суд также постановил конфисковать в доход государства около двух миллионов долларов, которые были обнаружены и изъяты оперативниками по ванной в квартире Сарумянца.

Подавляющему числу таможенников суд назначил от 5 до 8 лет лишения свободы, единственную женщину, которая является обвиняемой по делу, взяли под стражу в зале суда, до этого она находилась под подпиской о невыезде.

Литовский бизнесмен, который весь срок предварительного и расследования и судебного разбирательства находился под стражей, был освобожден в зале суда, его оштрафовали на две тысячи базовых величин (около 23 тысяч долларов США).

Как следует из материалов уголовного дела, через Ошмянскую таможню преступной группой таможенников без уплаты таможенных платежей было пропущено более трех тысяч большегрузов. Размеры взяток, которые брали таможенники, варьировались от 110 до 750 долларов США – в зависимости от перевозимого груза: к примеру, за фуру цветов таможенникам платили в среднем 250 долларов.