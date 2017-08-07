ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ рассказало подробности ДТП с участием МАЗа и Suzuki под Брестом

08.08.2017 15:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Один человек погиб, один травмирован в результате ДТП грузовика и мотоцикла в Брестском районе, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла накануне около полуночи на автодороге между населенными пунктами Гершоны и Прилуки. 38-летний житель Бреста на автомобиле МАЗ врезался в мотоцикл Suzuki, которым управлял 30-летний сельчанин.

В результате погиб пассажир мотоцикла, 20-летний житель деревни Рогозно. Сам водитель был госпитализирован.

В ГАИ отметили, что водитель грузовика МАЗ не предоставил мотоциклисту преимущество на пересечении неравнозначных дорог — ДТП произошло в тот момент, когда машина выезжала на главную дорогу, по которой двигался мотоцикл.

Инспекторы также уточнили, что водитель и пассажир мотоцикла были в шлемах.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчины, находившиеся на мотоцикле – водитель и пассажир – были в защитных шлемах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Жертвами лесных пожаров в Италии стали еще две женщины и мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика