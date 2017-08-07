|
ГАИ рассказало подробности ДТП с участием МАЗа и Suzuki под Брестом
08.08.2017 15:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Один человек погиб, один травмирован в результате ДТП грузовика и мотоцикла в Брестском районе, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла накануне около полуночи на автодороге между населенными пунктами Гершоны и Прилуки. 38-летний житель Бреста на автомобиле МАЗ врезался в мотоцикл Suzuki, которым управлял 30-летний сельчанин.
В результате погиб пассажир мотоцикла, 20-летний житель деревни Рогозно. Сам водитель был госпитализирован.
В ГАИ отметили, что водитель грузовика МАЗ не предоставил мотоциклисту преимущество на пересечении неравнозначных дорог — ДТП произошло в тот момент, когда машина выезжала на главную дорогу, по которой двигался мотоцикл.
Инспекторы также уточнили, что водитель и пассажир мотоцикла были в шлемах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчины, находившиеся на мотоцикле – водитель и пассажир – были в защитных шлемах.
|
Архив (ЧП)
Комментарии