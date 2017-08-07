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Пенсионерка едва не погибла в Витебске при приготовлении ужина
08.08.2017 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Витебске пожилую местную жительницу, которая едва не задохнулась в дыму от горящей на газовой плите еды, сообщили Sputnik во вторник в Витебском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Инцидент в жилом доме, расположенном на Московском проспекте областного центра, произошел накануне вечером.
"По прибытии к месту вызова наблюдалось сильное задымление из квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома", – сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что 64-летнюю хозяйку квартиры спасатели нашли на полу, женщина была без сознания.
Пострадавшую спасатели передали врачам скорой медицинской помощи, женщина с отравлением продуктами горения была доставлена в Витебскую областную клиническую больницу.
В качестве версии возникновения пожара рассматривается оставленная без присмотра в кухне пища на плите.
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Пострадавшую спасатели передали врачам скорой медицинской помощи, женщина с отравлением продуктами горения была доставлена в больницу.
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