Пенсионерка едва не погибла в Витебске при приготовлении ужина

МИНСК, 8 авг – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли в Витебске пожилую местную жительницу, которая едва не задохнулась в дыму от горящей на газовой плите еды, сообщили Sputnik во вторник в Витебском областном УМЧС.

Инцидент в жилом доме, расположенном на Московском проспекте областного центра, произошел накануне вечером.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось сильное задымление из квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что 64-летнюю хозяйку квартиры спасатели нашли на полу, женщина была без сознания.

Пострадавшую спасатели передали врачам скорой медицинской помощи, женщина с отравлением продуктами горения была доставлена в Витебскую областную клиническую больницу.

В качестве версии возникновения пожара рассматривается оставленная без присмотра в кухне пища на плите.