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Ревнивый могилевчанин до смерти избил молодую сожительницу

08.08.2017 18:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилеве местного жителя, который подозревается в убийстве молодой сожительницы, сообщили Sputnik во вторник в Департаменте охраны МВД Беларуси.

Ревнивый могилевчанин до смерти избил молодую сожительницу
© Sputnik / Виктор Толочко
Оршанец был убит в родном городе из-за нежелания развестись с женой

Инцидент произошел 8 августа в Октябрьском районе областного центра.

"Кинологической группой с применением служебной собаки, задержан ранее судимый 33-летний мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ссоре из ревности избил 30-летнюю сожительницу", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство). Мужчине за совершенное преступление грозит длительный срок заключения.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Подозреваемого сотрудники милиции искали с помощью служебной собаки, в настоящее время он находится под стражей.

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