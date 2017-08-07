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Тела двух подростков обнаружены на железной дороге в Жодино

08.08.2017 18:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти двоих подростков, тела которых были обнаружены возле железнодорожного полотна в Жодино, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УВД Минского облисполкома Александр Марченко.

Тела двух подростков обнаружены на железной дороге в Жодино
© Sputnik / Виктор Толочко
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По информации милиции, двух мертвых детей возле железной дороги в Пуховичском районе нашли рано утром 8 августа.

"В Жодино устанавливаются обстоятельства смерти двоих подростков, тела которых рано утром обнаружили около железнодорожного полотна", – сказал Марченко.

Он также уточнил, что в настоящее время по факту их смерти сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации милиции, двух мертвых детей возле железной дороги в Пуховичском районе нашли рано утром 8 августа.

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