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Тела двух подростков обнаружены на железной дороге в Жодино
08.08.2017 18:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти двоих подростков, тела которых были обнаружены возле железнодорожного полотна в Жодино, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УВД Минского облисполкома Александр Марченко.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации милиции, двух мертвых детей возле железной дороги в Пуховичском районе нашли рано утром 8 августа.
"В Жодино устанавливаются обстоятельства смерти двоих подростков, тела которых рано утром обнаружили около железнодорожного полотна", – сказал Марченко.
Он также уточнил, что в настоящее время по факту их смерти сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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По информации милиции, двух мертвых детей возле железной дороги в Пуховичском районе нашли рано утром 8 августа.
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