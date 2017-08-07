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Пограничники Крыма спасли истощенного украинца, пробывшего 3 дня в море

08.08.2017 18:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг — Sputnik. Крымские пограничники спасли гражданина Украины, трое суток плававшего в открытом море на надувном батуте, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ РФ в Крыму.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 5 августа: погранслужба получила сигнал об обнаружении человека в Каркинитском заливе на западе полуострова. Пограничный сторожевой катер прибыл к месту и обнаружил на надувном батуте молодого человека, пропавшего во вторник.

"После того, как его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь, выяснилось, что пострадавший — гражданин Украины Дорошенко Михаил Александрович 1998 года рождения. Мужчина находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен", — сообщили в погрануправлении.

По словам потерпевшего, он работает охранником в курортной зоне в районе села Лазурное. Надувной батут он использовал для ночевки, утром, проснувшись, Дорошенко обнаружил, что находится в открытом море. На воде молодой украинец провел трое суток в условиях сильнейшей жары (в последние несколько дней температура воздуха в тени в Крыму достигает 40 градусов), отсутствия воды и еды.

Дорошенко был госпитализирован. Врачи поставили ему диагноз "тепловой удар, обезвоживание организма".

Пограничники организовали питание, размещение пострадавшего и обеспечили его комплектом одежды, отметили в пресс-службе.

"В настоящее время решается вопрос отправки гражданина Украины на родину, его родственники извещены о случившемся", — сообщила пресс-служба.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодому украинцу чудом удалось выжить в условиях 40-градусной жары, без воды и еды.

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