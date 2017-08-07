Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 4 человек

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Четыре человека стали жертвами землетрясения на юго-западе Китая, более 30 получили травмы, сообщило Центральное телевидение КНР.

Землетрясение, по уточненным данным, магнитудой семи баллов произошло в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции. Очаг залегал на глубине восьми километров. Эпицентр находился, по предварительным оценкам, в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр Сычуань).

Стихия унесла жизни четырех человек, более 30 пострадали. О характере и степени их травм не сообщается. Как отмечается в репортажах, большого числа жертв удалось избежать благодаря оперативной эвакуации.

Кроме того, мощное землетрясение стало причиной остановки движения железнодорожного транспорта. Железнодорожное управление города Чэнду (административный центр Сычуань) распорядилось приостановить более десяти поездов, в том числе высокоскоростных, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Создана экстренная рабочая группа, целью которой является поиск неполадок в системе и восстановление движения поездов.