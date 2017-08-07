Туристический автобус попал в ДТП в Хельсинки – ранены 17 человек

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Семнадцать человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в Хельсинки, сообщает интернет-портал телекомпании Yle.

Авария произошла во вторник в центре финской столицы.

"Туристический автобус с 41 финским туристом съехал с дороги и врезался в дерево на улице Маннерхейминтие в Хельсинки", — сообщает портал.

В результате ДТП травмы получили 17 человек.

По предварительной версии, причиной происшествия могло стать внезапное ухудшение здоровья водителя автобуса. Вместе с другими пострадавшими он был госпитализирован.