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Туристический автобус попал в ДТП в Хельсинки – ранены 17 человек
08.08.2017 19:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Семнадцать человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в Хельсинки, сообщает интернет-портал телекомпании Yle.
Авария произошла во вторник в центре финской столицы.
"Туристический автобус с 41 финским туристом съехал с дороги и врезался в дерево на улице Маннерхейминтие в Хельсинки", — сообщает портал.
В результате ДТП травмы получили 17 человек.
По предварительной версии, причиной происшествия могло стать внезапное ухудшение здоровья водителя автобуса. Вместе с другими пострадавшими он был госпитализирован.
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По данным полиции, серьезно пострадал только водитель, еще 16 пассажиров получили легкие травмы.
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