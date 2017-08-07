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Туристический автобус попал в ДТП в Хельсинки – ранены 17 человек

08.08.2017 19:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг — Sputnik. Семнадцать человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в Хельсинки, сообщает интернет-портал телекомпании Yle.

Авария произошла во вторник в центре финской столицы.

"Туристический автобус с 41 финским туристом съехал с дороги и врезался в дерево на улице Маннерхейминтие в Хельсинки", — сообщает портал.

В результате ДТП травмы получили 17 человек.

По предварительной версии, причиной происшествия могло стать внезапное ухудшение здоровья водителя автобуса. Вместе с другими пострадавшими он был госпитализирован. 

 
Теги: Минск
 
 
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По данным полиции, серьезно пострадал только водитель, еще 16 пассажиров получили легкие травмы.

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