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Неизвестные "увели" у Комаровки аккаунт в Intagram и требуют выкуп
08.08.2017 19:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг – Sputnik. Неизвестные злоумышленники взломали аккаунт в социальной сети Intagram, принадлежащий КТУП "Комаровский рынок" и требуют выкуп, сообщил на своей
"Взломали аккаунт, требуют 15000 рублей", – написал Ткачук.
Он также сообщил, что с неизвестными хакерами договориться пока не удалось, при этом если деньги не будут перечислены злоумышленники угрожают удалить все фото.
По словам Ткачука, он уже обратился в правоохранительные органы Минска по факту взлома.
Аккаунт в Intagram у столичной Комаровки появился в начале прошлого года как некоммерческий проект в социальных сетях. В настоящее время при попытке зайти в него выдается сообщение, что
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Аккаунт в Intagram у столичной Комаровки появился в начале прошлого года как некоммерческий проект в социальных сетях.
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