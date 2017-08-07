МИНСК, 8 авг – Sputnik. Неизвестные злоумышленники взломали аккаунт в социальной сети Intagram, принадлежащий КТУП "Комаровский рынок" и требуют выкуп, сообщил на своей странице в Facebook начальник отдела социального развития предприятия Иван Ткачук.

"Взломали аккаунт, требуют 15000 рублей", – написал Ткачук.

Он также сообщил, что с неизвестными хакерами договориться пока не удалось, при этом если деньги не будут перечислены злоумышленники угрожают удалить все фото.

По словам Ткачука, он уже обратился в правоохранительные органы Минска по факту взлома.

Аккаунт в Intagram у столичной Комаровки появился в начале прошлого года как некоммерческий проект в социальных сетях. В настоящее время при попытке зайти в него выдается сообщение, что страница недоступна или были удалена .