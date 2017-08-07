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Тела двух подростков обнаружены у железной дороги в Жодино
Тела двух подростков обнаружены у железнодорожных путей в Жодино. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства их смерти.
«Жодинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения 8 августа вблизи железнодорожных путей тел 16-летнего и 17-летнего парней, жителей Смолевичского района», — сообщил TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.
Следователи завершили осмотр места происшествия, опрашивают родственников погибших и устанавливают очевидцев происшествия, уточнил представитель СК.
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Следователи устанавливают обстоятельства их смерти.
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Архив (ЧП)
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