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Тела двух подростков обнаружены у железной дороги в Жодино

08.08.2017 20:10 — ЧП | Tut.by  
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Тела двух подростков обнаружены у железнодорожных путей в Жодино. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства их смерти.

«Жодинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения 8 августа вблизи железнодорожных путей тел 16-летнего и 17-летнего парней, жителей Смолевичского района», — сообщил TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

Следователи завершили осмотр места происшествия, опрашивают родственников погибших и устанавливают очевидцев происшествия, уточнил представитель СК.

 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства их смерти.

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