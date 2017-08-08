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Растет число жертв мощного землетрясения в Китае
08.08.2017 21:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Число жертв сильного землетрясения на юго-западе Китая достигло семи человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
© AFP/ XAUME OLLEROS
Мощное землетрясение амплитудой семь баллов произошло в провинции Сычуань во вторник вечером. Ранее сообщалось, что стихия унесла жизни пяти человек.
Согласно последним данным, в 17 населенных пунктах провинции и в туристической зоне семь человек погибли и 88 пострадали, из них 21 получили серьезные травмы.
Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание правительству страны принять все необходимые меры для ликвидации последствий землетрясения. На месте бедствия работает специальная группа. В спасательных работах задействованы 536 человек и 46 единиц крупной техники. Однако спасательные службы КНР дают неутешительные прогнозы касательно предположительного числа жертв землетрясения: в общей сложности там могли погибнуть несколько сотен человек.
После землетрясения Китайская сейсмологическая служба зафиксировала более 100 афтершоков.
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Местные власти выразили обеспокоенность, заявив, что под завалами могут находиться около ста человек.
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