Растет число жертв мощного землетрясения в Китае

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Число жертв сильного землетрясения на юго-западе Китая достигло семи человек, сообщает Центральное телевидение Китая.



© AFP/ XAUME OLLEROS Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 4 человек

Мощное землетрясение амплитудой семь баллов произошло в провинции Сычуань во вторник вечером. Ранее сообщалось, что стихия унесла жизни пяти человек.

Согласно последним данным, в 17 населенных пунктах провинции и в туристической зоне семь человек погибли и 88 пострадали, из них 21 получили серьезные травмы.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание правительству страны принять все необходимые меры для ликвидации последствий землетрясения. На месте бедствия работает специальная группа. В спасательных работах задействованы 536 человек и 46 единиц крупной техники. Однако спасательные службы КНР дают неутешительные прогнозы касательно предположительного числа жертв землетрясения: в общей сложности там могли погибнуть несколько сотен человек.

После землетрясения Китайская сейсмологическая служба зафиксировала более 100 афтершоков.