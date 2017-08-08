ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Растет число жертв мощного землетрясения в Китае

08.08.2017 21:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Число жертв сильного землетрясения на юго-западе Китая достигло семи человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

Растет число жертв мощного землетрясения в Китае
© AFP/ XAUME OLLEROS
Сильное землетрясение в Китае унесло жизни 4 человек

Мощное землетрясение амплитудой семь баллов произошло в провинции Сычуань во вторник вечером. Ранее сообщалось, что стихия унесла жизни пяти человек.

Согласно последним данным, в 17 населенных пунктах провинции и в туристической зоне семь человек погибли и 88 пострадали, из них 21 получили серьезные травмы.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание правительству страны принять все необходимые меры для ликвидации последствий землетрясения. На месте бедствия работает специальная группа. В спасательных работах задействованы 536 человек и 46 единиц крупной техники. Однако спасательные службы КНР дают неутешительные прогнозы касательно предположительного числа жертв землетрясения: в общей сложности там могли погибнуть несколько сотен человек.

После землетрясения Китайская сейсмологическая служба зафиксировала более 100 афтершоков. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные власти выразили обеспокоенность, заявив, что под завалами могут находиться около ста человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Погибшие в Жодино подростки не были сбиты поездом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика