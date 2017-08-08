Погибшие в Жодино подростки не были сбиты поездом

МИНСК, 8 авг – Sputnik. Погибшие в Жодино подростки, по предварительным данным, не были сбиты поездом – на их телах не обнаружены признаки травмирования железнодорожным транспортом, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.



© Pixabay Тела двух подростков обнаружены на железной дороге в Жодино

Трагедия в городе произошла утром во вторник: тела двух несовершеннолетних были обнаружены возле железнодорожного полотна в черте города.

"По предварительной информации УГКСЭ по Минской области, явные признаки "прямого" травмирования железнодорожным транспортом или столкновения с ним, а также телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти, отсутствовали", – сказал Марченко.

Он также уточнил, что тела подростков 16 и 17 лет, проживавших в Смолевичском районе, первым увидел в 05:40 машинист поезда. Он же сообщил об этом дежурной по станции.

В настоящее время по факту обнаружения тел проводится проверка, назначен ряд экспертиз, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего на железной дороге в Жодино.