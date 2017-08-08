|
Погибшие в Жодино подростки не были сбиты поездом
08.08.2017 21:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг – Sputnik. Погибшие в Жодино подростки, по предварительным данным, не были сбиты поездом – на их телах не обнаружены признаки травмирования железнодорожным транспортом, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.
Трагедия в городе произошла утром во вторник: тела двух несовершеннолетних были обнаружены возле железнодорожного полотна в черте города.
"По предварительной информации УГКСЭ по Минской области, явные признаки "прямого" травмирования железнодорожным транспортом или столкновения с ним, а также телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти, отсутствовали", – сказал Марченко.
Он также уточнил, что тела подростков 16 и 17 лет, проживавших в Смолевичском районе, первым увидел в 05:40 машинист поезда. Он же сообщил об этом дежурной по станции.
В настоящее время по факту обнаружения тел проводится проверка, назначен ряд экспертиз, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего на железной дороге в Жодино.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тела несовершеннолетних, проживавших в Смолевичском районе, увидел в 05:40 машинист проходящего состава.
|
Архив (ЧП)
Комментарии