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Сорвался: булочник в Париже выстрелил в "асоциального" покупателя

08.08.2017 21:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг – Sputnik. Владелец находящейся в 12-м округе Парижа булочной выстрелил в клиента магазина, сочтя его "асоциальным", сообщил во вторник телеканал BFMTV.

Сообщается, что стрельба в магазине произошла после ссоры булочника с покупателем – в результате мужчина получил ранение в плечо. После произошедшего стрелявший скрылся с места происшествия на скутере, но парижские полицейские задержали булочника рядом с его домом.

На допросе мужчина правоохранителям признался, что во время конфликта с покупателем вышел из себя, потому что покупатель ведет асоциальный образ жизни.

 
Теги: Минск
 
 
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После произошедшего стрелявший скрылся с места происшествия на скутере, но парижские полицейские задержали булочника рядом с его домом.

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