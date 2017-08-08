МИНСК, 8 авг – Sputnik. Владелец находящейся в 12-м округе Парижа булочной выстрелил в клиента магазина, сочтя его "асоциальным", сообщил во вторник телеканал BFMTV .

Сообщается, что стрельба в магазине произошла после ссоры булочника с покупателем – в результате мужчина получил ранение в плечо. После произошедшего стрелявший скрылся с места происшествия на скутере, но парижские полицейские задержали булочника рядом с его домом.

На допросе мужчина правоохранителям признался, что во время конфликта с покупателем вышел из себя, потому что покупатель ведет асоциальный образ жизни.