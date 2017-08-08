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МАЗ с опилками загорелся во время движения в Минском районе

08.08.2017 20:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг – Sputnik. Грузовой автомобиль с прицепом, перевозящий древесные опилки, загорелся во время движения в Минском районе, сообщила Sputnik во вторник старший инспектор по агитации ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

МАЗ с опилками загорелся во время движения в Минском районе
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пожар произошел 8 августа около 16:40 на 27-м  километре автодороги Минск – Гродно.

"Водитель, управляя машиной МАЗ, услышал хлопок в кабине, после чего остановился на обочине", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что мужчина успел покинуть кабину до того, как она загорелась, поэтому в результате ЧП не пострадал. На место прибыли расчеты МЧС, которые ликвидировали возгорание.

В настоящее время по факту проводится проверка, причины пожара устанавливаются. 

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Водитель успел покинуть кабину грузовика до того, как она загорелась, поэтому в результате ЧП не пострадал.

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