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МАЗ с опилками загорелся во время движения в Минском районе
08.08.2017 20:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг – Sputnik. Грузовой автомобиль с прицепом, перевозящий древесные опилки, загорелся во время движения в Минском районе, сообщила Sputnik во вторник старший инспектор по агитации ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пожар произошел 8 августа около 16:40 на 27-м километре автодороги Минск – Гродно.
"Водитель, управляя машиной МАЗ, услышал хлопок в кабине, после чего остановился на обочине", – сказала Сильченко.
Она также уточнила, что мужчина успел покинуть кабину до того, как она загорелась, поэтому в результате ЧП не пострадал. На место прибыли расчеты МЧС, которые ликвидировали возгорание.
В настоящее время по факту проводится проверка, причины пожара устанавливаются.
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Водитель успел покинуть кабину грузовика до того, как она загорелась, поэтому в результате ЧП не пострадал.
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